Радимов: Дзюба может поехать на отдых в Азербайджан, но не играть в футбол

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал слухи о том, что нападающий Артём Дзюба улетел в Баку, где может подписать контракт с азербайджанской командой.

«В жизни не видел ни одного матча чемпионата Азербайджана. Дзюба вполне может поехать туда на отдых, но не играть в футбол. Не думаю, что там футбол серьёзного уровня», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, с 2015 по 2022 год 33-летний Дзюба был футболистом «Зенита», в составе которого в 249 матчах забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Соглашение между сторонами истекло 30 июня и не было продлено. Вместе с «Зенитом» Дзюба выиграл 10 трофеев. Артём является воспитанником московского «Спартака». Также Дзюба на правах аренды выступал за «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал».