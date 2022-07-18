Радимов: Дзюба может поехать на отдых в Азербайджан, но не играть в футбол

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал слухи о том, что нападающий Артём Дзюба улетел в Баку, где может подписать контракт с азербайджанской командой.
«В жизни не видел ни одного матча чемпионата Азербайджана. Дзюба вполне может поехать туда на отдых, но не играть в футбол. Не думаю, что там футбол серьёзного уровня», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, с 2015 по 2022 год 33-летний Дзюба был футболистом «Зенита», в составе которого в 249 матчах забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Соглашение между сторонами истекло 30 июня и не было продлено. Вместе с «Зенитом» Дзюба выиграл 10 трофеев. Артём является воспитанником московского «Спартака». Также Дзюба на правах аренды выступал за «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал».
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