Канчельскис — о будущем Дзюбы: Азербайджан — шаг назад? Ему сколько лет? Скоро заканчивать

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис поделился мнением о том, что нападающий Артём Дзюба может подписать контракт с командой из Азербайджана.

«Если команды хотят его там видеть, то почему бы и нет. Однако Турция была бы целесообразнее, чем Азербайджан. Шаг назад для карьеры? Какой шаг назад? Ему сколько лет? Скоро заканчивать собирается. В Азербайджане дали бы хороший контракт. Конечно, чемпионаты Азербайджана и Турции отличаются, но это его решение», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, с 2015 по 2022 год Дзюба был футболистом «Зенита», в составе которого в 249 матчах забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Соглашение между сторонами истекло 30 июня и не было продлено. Вместе с «Зенитом» Дзюба выиграл 10 трофеев. Артём является воспитанником московского «Спартака». Также Дзюба на правах аренды выступал за «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал».