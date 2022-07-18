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«Милан» объявил о продлении контракта с 40-летним Ибрагимовичем

«Милан» объявил о продлении контракта с 40-летним Ибрагимовичем
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович подписал с итальянской командой новый контракт до лета 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба действующего чемпиона Италии на официальном сайте. 3 октября футболисту исполнится 41 год.

Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. Шведский форвард вернулся в команду в январе 2020 года. Всего в составе «Милана» Златан в 158 матчах забил 92 гола гола и отдал 35 результативных передач. Вместе с командой Ибрагимович выиграл два трофея чемпиона Италии и выиграл Суперкубок страны.

В «Милане» также сообщили, что Ибрагимович продолжит играть за команду в футболке с 11-м номером.

Ибрагимович заводит болельщиков «Милана» после чемпионства в Италии. Видеоролик:

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