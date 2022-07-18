«Челси» возобновил переговоры по Кунде. Клуб не смог подписать Аке

Лондонский «Челси» возобновил переговоры с французским защитником «Севильи» Жюлем Кунде из-за того, что клуб не смог подписать голландского защитника «Манчестер Сити» Натана Аке. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что «Манчестер Сити» заблокировал трансфер Натана Аке, который является воспитанником «Челси». Теперь «Челси» будет бороться с «Барселоной» за Жюля Кунде.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб предлагал за трансфер Кунде € 45 млн и одного из игроков. Также говорилось о том, что «Севилья» готова отпустить француза за € 60-65 млн.

23-летний Кунде перешёл в «Севилью» в 2019 году. С тех пор французский защитник в 133 матчах во всех турнирах забил девять голов и отдал три результативные передачи.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает Кунде в € 60 млн.