В ЦСКА выступили с заявлением по будущему Фернандеса после слухов о переходе в «Сантос»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слухи о возможном переходе защитника Марио Фернандеса в бразильский «Сантос».

«Хотя Марио в настоящий момент и не является нашим игроком, но всё же считаем необходимым прокомментировать очередной слух про его будущее: Марио не собирается подписывать контракт с «Сантосом», «Атлетико Паранаэнсе» или любым другим клубом. Буквально только что Роман Бабаев и наш специалист по международным отношениям и большой друг Марио Максим Головлев созвонились с ним. И Марио лично опроверг все слухи: без согласия ЦСКА никакой трансфер невозможен. Все наши договорённости, разумеется, в силе. С Марио иначе и быть не может», — передаёт слова Брейдо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.