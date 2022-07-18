Тен Хаг: болельщики будут наслаждаться игрой Эриксена

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о новичке манкунианцев Кристиане Эриксене.
«Эриксен опытный игрок. Он выступал в зарубежных чемпионатах, в Италии, в Нидерландах, долгое время в Англии, так что он знает Премьер-лигу. Это огромное преимущество, что он у нас есть. Я считаю его великолепным футболистом. Думаю, что болельщики будут наслаждаться его игрой, потому что он креативен», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Напомним, Кристиан Эриксен пропустил первую часть сезона-2021/2022 из-за восстановления после операции на сердце, в ходе которой ему был установлен кардиостимулятор. Во второй части сезона датчанин играл за «Брентфорд», проведя 11 матчей в английской Премьер-лиге, в которых он забил один гол и сделал четыре результативные передачи. За сборную в завершившемся сезоне Кристиан провёл два товарищеских матча, отметившись двумя забитыми голами.
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