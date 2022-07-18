«Жалко, что никому не понадобился в России». Колосков — о будущем Дзюбы
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в один из клубов Азербайджана.
«Когда нет спроса, то начинаешь сам искать разные варианты. Конечно, Азербайджан — не лучший вариант продолжения карьеры. Где российский футбол, а где азербайджанский? Это две большие разницы. Говорили ещё про турецкие и российские клубы… Уехал Дзюба и уехал. Нам здесь явно будет его не хватать. Жалко, что никому не понадобился в России в качестве игрока», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее сообщалось, что 33-летний футболист, находящийся в статусе свободного агента, вылетел в Баку и может подписать контракт с «Нефтчи» или «Карабахом».
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