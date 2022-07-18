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Алексис Бека-Бека: у «Локомотива» есть все шансы на чемпионство

Алексис Бека-Бека: у «Локомотива» есть все шансы на чемпионство
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Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека прокомментировал результат матча первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Пари Нижним Новгородом» (1:1), а также оценил шансы железнодорожников на победу в чемпионате России.

«Оценю матч с «Пари НН» на отметку «3». Не знаю, был ли пенальти на 90-й минуте. Если честно, я не видел эпизод. Если мы будем играть как можно лучше, «Локомотив» станет чемпионом России. У нашей команды есть все шансы на чемпионство. Мы готовы сражаться за золотые медали на 100%.

Не знаю, где хочу играть в будущем. Моя задача — играть и выкладываться по максимуму. Посмотрим, что будет в будущем. Интерес «Аталанты»? Я об этом ничего не знаю», — приводит слова Бека-Бека «РБ Спорт».

Напомним, Бека-Бека стал игроком «Локомотива» в августе прошлого года. По итогам сезона-2021/2022 московский клуб занял шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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