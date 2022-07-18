Садио Мане заявил, что хочет выиграть с «Баварией» все возможные трофеи

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане рассказал о своих целях в новом клубе и отношении к городу, в котором базируется команда.
«Моя цель проста: выиграть все возможные трофеи с этим великим клубом.
Я влюбился в Мюнхен уже в свой первый приезд. Поэтому теперь у меня уже было ощущение, что я знаю этот город. Мюнхен для меня — одно из лучших мест. Здесь очень вежливые и милые люди. Если быть честным, я очень рад быть здесь», — сказал Мане в интервью Sky Sports.
Напомним, этим летом Мане перешёл в мюнхенскую «Баварию» из «Ливерпуля». По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила € 32 млн.
За сборную Сенегала форвард провёл 91 матч и забил 33 мяча.
В первой игре нового сезона чемпионата Германии «Бавария» встретится с франкфуртским «Айнтрахтом». Встреча состоится 5 августа.
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