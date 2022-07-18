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Приостановивший контракт с «Динамо» Бальбуэна перешёл в «Коринтианс»

Приостановивший контракт с «Динамо» Бальбуэна перешёл в «Коринтианс»
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Парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна, приостановивший контракт с московским «Динамо», перешёл в бразильский «Коринтианс», сообщает официальный сайт клуба.

30-летний игрок подписал контракт сроком на один год.

Бальбуэна уже ранее выступал за «Коринтианс» с 2016 по 2018 год. В 2017 году он вместе с командой выиграл чемпионат Бразилии. За «Коринтианс» защитник провёл 83 матча, забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу.

В «Динамо» игрок перешёл летом прошлого года в качестве свободного агента, до этого выступал в лондонском «Вест Хэме». За бело-голубых принял участие в 31 игре, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Напомним, в первом туре Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» — встреча закончилась со счётом 1:1.

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