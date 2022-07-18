Хавбек «Баварии» Леон Горецка пропустит 6-8 недель из-за операции на колене

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Леон Горецка пропустит предсезонный тур клуба по США, а также старт сезона, сообщает Sky Germany.



Горецка перенёс операцию на левом колене. Восстановление 27-летнего немецкого футболиста займёт от шести до восьми недель.



Напомним, Горецка перешёл в «Баварию» из «Шальке» в 2018 году. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 19 матчах немецкой Бундеслиги, забил три гола и отдал три результативные передачи. С 2014 года Горецка вызывается в национальную команду Германии.



Первый официальный матч в новом сезоне «Бавария» проведёт 30 июля. В матче за Суперкубок Германии мюнхенская команда сыграет с «РБ Лейпциг». Новый розыгрыш немецкой Бундеслиги начнётся 5 августа.