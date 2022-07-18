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Президент «Реала» поздравил «Барселону» с переходом Роберта Левандовского

Президент «Реала» поздравил «Барселону» с переходом Роберта Левандовского
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Президент «Реала» Флорентино Перес обратился к «Барселоне», чтобы поздравить клуб с приобретением нападающего Роберта Левандовского, сообщает Barca Universal со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро.

Ранее в этом месяце стало известно, что «Барселона» согласовала с «Баварией» условия трансфера 33-летнего польского футболиста. Контракт Левандовского с каталонским клубом рассчитан на три года.

Левандовски выступал в составе «Баварии» с 2014 года. Всего польский нападающий провёл за мюнхенцев 375 матчей, забил 344 гола и отдал 72 результативные передачи. С 2008 года Левандовски вызывается в национальную команду Польши. За сборную форвард сыграл в 131 матче, отметившись 76 забитыми мячами и 28 голевыми передачами.

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