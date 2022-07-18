Крыховяк — о переходе Левандовского в «Барселону»: мы дожили до прекрасного дня

Полузащитник «Краснодара» и сборной Польши Гжегож Крыховяк отреагировал на трансфер нападающего Роберта Левандовского из «Баварии» в «Барселону».



«Мы дожили до этого прекрасного дня. Браво, Роберт», — написал Крыховяк на своей странице в социальных сетях.



Ранее в этом месяце стало известно, что «Барселона» согласовала с «Баварией» условия трансфера 33-летнего польского футболиста. Контракт Левандовского с каталонским клубом рассчитан на три года.



Крыховяк ранее воспользовался разрешением ФИФА и приостановил действие контракта с «Краснодаром». 21 июня стало известно, что ФИФА продлила разрешение на приостановку контрактов с клубами Российской Премьер-Лиги до лета 2023 года. Новый сезон польский футболист проведёт в клубе «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии.