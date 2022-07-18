В Англии протестируют запрет на игру головой в турнирах футболистов младше 12 лет
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Футбольная ассоциация Англии (FA) на официальном сайте объявила, что получила разрешение от Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) на тестирование запрета на преднамеренную игру головой в соревнованиях игроков младше 12 лет.
Тестирование будет запущено с начала сезона-2022/2023. Его будут координировать футбольные ассоциации, лиги, клубы и школы по всей стране. Если испытание пройдёт успешно, с сезона-2023/2024 в Англии будет введён полный запрет на нанесение ударов головой по мячу в матчах команд U12 и младше.
Цель запрета — снизить любые потенциальные риски, которые могут быть связаны с ударом головой по мячу, включая различные травмы, и сделать данный вид спорта более безопасным для детей.
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