Тен Хаг: Роналду сможет внести вклад в ту игру, которую будет показывать команда

Главный тренер английского клуба «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал перспективы португальского нападающего Криштиану Роналду в будущем сезоне.



«Пока не могу сказать, появится ли Роналду на тренировочной базе команды на следующей неделе.



Думаю, придётся начать сезон без Роналду, чтобы он догнал команду по уровню готовности, но он тренируется и сам. Мы все знаем, что Роналду — профессионал топ-уровня и будет в хорошей форме, это последнее, о чём я волнуюсь.



Криштиану будет готов участвовать в прессинге, который будет использовать наша команда. В течение карьеры он показывал, что может всё.



Уверен, наличие Роналду на поле не снизит скорость нашей игры. Мы хотим действовать на поле определённым образом, и Роналду сможет внести свой вклад в такую игру», — сказал тен Хаг в интервью The Guardian.