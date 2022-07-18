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Ильзат Ахметов: конечно, «Краснодар» обыграет «Спартак» в матче РПЛ

Ильзат Ахметов: конечно, «Краснодар» обыграет «Спартак» в матче РПЛ
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Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов поделился впечатлениями от перехода в стан «быков», а также заявил, что команда обыграет «Спартак» в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

«Счастлив, что я в «Краснодаре». Обыграем ли «Спартак»? Конечно», — приводит слова Ахметова «РБ Спорт».

Напомним, Ахметов стал игроком «Краснодара» 7 июля и заключил контракт с клубом, рассчитанный на два года, до 30 июня 2024 года. Ранее полузащитник защищал цвета московского ЦСКА.

Матч второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Краснодар» — «Спартак» состоится 23 июля на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Начало встречи — в 20:00 мск. В матче первого тура «Краснодар» сыграл вничью с воронежским «Факелом» (2:2).

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