Ильзат Ахметов: конечно, «Краснодар» обыграет «Спартак» в матче РПЛ
Поделиться
Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов поделился впечатлениями от перехода в стан «быков», а также заявил, что команда обыграет «Спартак» в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
«Счастлив, что я в «Краснодаре». Обыграем ли «Спартак»? Конечно», — приводит слова Ахметова «РБ Спорт».
Напомним, Ахметов стал игроком «Краснодара» 7 июля и заключил контракт с клубом, рассчитанный на два года, до 30 июня 2024 года. Ранее полузащитник защищал цвета московского ЦСКА.
Матч второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Краснодар» — «Спартак» состоится 23 июля на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Начало встречи — в 20:00 мск. В матче первого тура «Краснодар» сыграл вничью с воронежским «Факелом» (2:2).
Комментарии
- 18 июля 2022
-
20:16
-
20:15
-
19:58
-
19:57
-
19:35
-
19:30
-
19:21
-
19:03
-
18:57
-
18:39
-
18:36
-
18:20
-
18:04
-
18:00
-
17:49
-
17:36
-
17:34
-
17:16
-
16:58
-
16:50
-
16:45
-
16:43
-
16:35
-
16:30
-
16:28
-
16:27
-
16:14
-
16:10
-
16:08
-
16:07
-
16:00
-
16:00
-
15:51
-
15:46
-
15:44
Партнерский контент