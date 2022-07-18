Денис Машкарин: сейчас в любую линию ЦСКА не помешает квалифицированный футболист

Экс-игрок ЦСКА, а ныне специалист селекционной службы армейцев Денис Машкарин прокомментировал победу клуба в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Уралом» (2:0), а также высказался о необходимости усиления позиций в команде.



«Начали чемпионат с победы, и этот победный дух, заложенный уже с первого тура, может очень позитивно повлиять на развитие событий дальше в чемпионате. То есть такой хороший фундамент. Поэтому победа над «Уралом» наверняка добавит позитивных эмоций и футболистам, и болельщикам.



Думаю, сейчас в любую линию ЦСКА не помешает сильный квалифицированный футболист, в том числе и в оборону. Хороший центральный защитник будет очень кстати. В этой игре справились, но надо помнить о том, что хорошая оборона — это хорошая атака. ЦСКА много времени провёл впереди, у соперника было мало возможностей завладеть инициативой и создавать моменты», — приводит слова Машкарина «РБ Спорт».

В следующем туре чемпионата России ЦСКА сыграет с «Сочи». Встреча состоится 23 июля на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.