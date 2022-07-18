Исландия — Франция: составы команд на матч женского Евро-2022

Стали известны стартовые составы женских сборных Исландии и Франции на матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы — 2022 среди женских команд. Встреча состоится сегодня, 18 июля, на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме (Англия). Начало матча — в 22:00 мск.
Сборная Исландии: С. Сигурдардоттир, Арнадоттир, Виггосдоттир, И. Сигурдардоттир, Гисладоттир, Гуннарсдоттир, Бриньянсдоттир, Вильхьяльмсдоттир, Йонсдоттир, Торвальдсдоттир, Альбертсдоттир.
Сборная Франции: Пейро-Маньен, Баша, Ренар, Тункара, Торран, Матео, Бильбо, Толетти, Балтимор, Маляр, Диани.
В первых двух турах сборная Франции обыграла Бельгию и Италию, поэтому досрочно гарантировала первое место в группе и место в четвертьфинале женского чемпионата Европы. На этой стадии Франция сыграет со сборной Нидерландов (матч пройдёт 23 июля).
- 18 июля 2022
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