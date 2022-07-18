Футболист «Ростова» Голенков — о ничьей с «Динамо»: обидно уезжать из Москвы с одним очком
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Нападающий футбольного клуба «Ростов» Илья Голенков прокомментировал матч первого тура нового сезона Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1).
«Все в команде рады, что чемпионат стартовал. Провели месяц сборов — всё отлично. Думаю, по игре вы всё сами видели. Немножко обидно уезжать из Москвы с одним очком.
Голевой момент сразу после выхода на замену? У меня такое было в Самаре, что я вышел на замену и первым касанием забил. Сейчас чуточку не повезло», — сказал Голенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Во встрече «Ростова» и «Динамо», которая состоялась в воскресенье, 17 июля, в Москве, за хозяев отличился Вячеслав Грулёв, а за гостей — Николай Комличенко.
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