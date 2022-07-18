Италия — Бельгия: составы команд на матч женского Евро-2022

Стали известны стартовые составы женских сборных Италии и Бельгии на матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы — 2022 среди женских команд. Встреча состоится сегодня, 18 июля, на стадионе «Академи» в Манчестере (Англия). Начало матча — в 22:00 мск.



Сборная Италии: Джулиани, Ди Гульельмо, Бартоли, Линари, Боаттин, Бергамаски, Симонетти, Розуччи, Джулиано, Бонансеа, Джирелли.



Сборная Бельгии: Эврар, Филтьенс, Бисманс, Кеес, Вангелуве, де Кеньи, Ванхавермат, Кайман, Вулларт, Эрлингс, Донт.

Обе сборные одинаково провели свои первые два матча на групповом этапе. Они проиграли Франции и сыграли вничью с Исландией. И Бельгия, и Италия сохраняют шансы на выход в плей-офф женского чемпионата Европы, однако их судьба (даже в случае победы) будет решаться по результатам матча на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме, где сборная Исландии параллельно сыграет с Францией.