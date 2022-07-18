«Рубин» объявил об уходе Монтассара Тальби в «Лорьян»

Защитник «Рубина» Монтассар Тальби перешёл в «Лорьян», сообщает пресс-служба казанской команды. Это полноценный трансфер 24-летнего игрока.

«Спасибо, Монтассар», — говорится в сообщении пресс-службы «Рубина», написанном на французском языке.

Напомним, Тальби перешёл в казанский «Рубин» из «Беневенто» в 2021 году. В прошлом сезоне 24-летний тунисский футболист принял участие в 25 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. С 2021 года Тальби вызывается в национальную команду Туниса.

В сезоне-2021/2022 казанский «Рубин» занял 15-е место в Российской Премьер-Лиге и вылетел в Первую лигу. В матче первого тура Первой лиги сезона-2022/2023 «Рубин» обыграл «Родину» со счётом 2:0.