Иван Енин: «Торпедо» в РПЛ — праздник для всех людей

Полузащитник московского «Торпедо» Иван Енин прокомментировал возвращение команды в Премьер-Лигу.
«Торпедо» в РПЛ — праздник для всех людей: особенно для наших болельщиков. Клуб вернулся спустя семь лет! Мы выиграли ФНЛ, а теперь наконец зашли в долгожданную Премьер-Лигу. Надеемся сделать максимум для клуба, чтобы остаться в РПЛ на следующий сезон», — сказал Енин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
В первом туре Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Сочи» в гостях обыграл московское «Торпедо» со счётом 3:1. Голы на счету Ибрагима Цаллагова, Владислава Сарвели и Георгия Мелкадзе; защитник «барсов» Ванья Дркушич забил мяч в свои ворота.
В следующем туре «Торпедо» встретится с московским «Динамо». Матч пройдёт в воскресенье, 24 июля.
- 18 июля 2022
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