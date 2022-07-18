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Футболист «Торпедо» рассказал, за счёт чего можно побеждать команды уровня «Сочи»

Футболист «Торпедо» рассказал, за счёт чего можно побеждать команды уровня «Сочи»
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Полузащитник московского «Торпедо» Иван Енин прокомментировал матч первого тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:3) и рассказал о целях на сезон.

«Во втором тайме с «Сочи» было ощущение, что можем сравнять счёт. Нам точно этого очень хотелось. Но это футбол — тут решают маленькие моменты. «Сочи» — более опытная команда. Не зря же они заняли второе место в прошлом сезоне.

За счёт чего обыгрывать тот же «Сочи»? С каждой командой можно играть. Просто нужно грамотнее распоряжаться своими моментами, а ещё не терять мячи в простых ситуациях.

Какие цели на сезон? Зацепиться в РПЛ, заодно показать, что я достоин выступать в этой лиге», — сказал Енин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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