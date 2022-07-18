Урунов может перейти в узбекский клуб, если согласится на шестикратное понижение зарплаты
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Футбольный клуб «Навбахор» из Узбекистана заинтересован в подписании полузащитника московского «Спартака» Остона Урунова. В команде будут готовы платить игроку € 100 тыс. за сезон, сообщает Metaratings.
Зарплата форварда в «Спартаке» за тот же временной промежуток составляет € 600 тыс. Красно-белые хотели бы продать футболиста.
Урунов уже ранее выступал за «Навбахор». За узбекскую команду у игрока 51 матч, в которых он забил три мяча и отдал три результативных передачи.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в € 700 тыс.
За московский клуб 21-летний Урунов провёл девять матчей, в которых забил один гол. Он перешёл в «Спартак» из «Уфы» за € 1 млн летом 2020 года, однако последние полтора сезона провёл в аренде в башкирском клубе.
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