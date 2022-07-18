В «Нефтчи» опровергли информацию об интересе к Артёму Дзюбе

Руководитель отдела СМИ и коммуникаций клуба «Нефтчи» Рустам Аллахвердиев отреагировал на информацию, что клуб проявляет интерес к бывшему нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе.



«Интересуется ли «Нефтчи» Дзюбой? Нет, это не так. Это всё слухи», — приводит слова Аллахвердиева «РБ Спорт».



Ранее сообщалось, что Дзюба может перейти в клуб из Азербайджана. Российский футболист отправился в Баку для участия в переговорах.



Напомним, с 2015 по 2022 год Дзюба был футболистом «Зенита», в составе которого в 249 матчах забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Соглашение между сторонами истекло 30 июня и не было продлено. Вместе с «Зенитом» Дзюба выиграл 10 трофеев. Форвард — воспитанник московского «Спартака».

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