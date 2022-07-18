В «Факеле» оценили выезд 1,5 тысячи фанатов на матч в Краснодар. В городе закрыт аэропорт

Бывший футболист Александр Самедов, ныне работающий на должности старшего селекционера воронежского «Факела», прокомментировал выезд фанатов в Краснодар на матч первого тура нового сезона РПЛ с одноимённым клубом.
«Как в команде оценивают выезд 1,5 тысячи фанатов на матч с «Краснодаром»? Просто прекрасно! Была отличная атмосфера — команда сполна отплатила болельщикам», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее «Первый спорт» сообщал, что из-за закрытия аэропортов как в Краснодаре, так и в Воронеже фанатам «Факела» пришлось добираться на игру на автомобилях (10,5 часа) или поездах (17 часов). Тем не менее выездную встречу посетили полторы тысячи болельщиков.
Напомним, «Факел» после длительного отсутствия вернулся в Российскую Премьер-Лигу. Матч с «Краснодаром» завершился со счётом 2:2.
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