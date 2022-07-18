Широков — о Дзюбе: после «Зенита» тяжело окунуться в другую денежную реальность

Бывший футболист национальной команды России Роман Широков поделился мнением о возможном переходе бывшего нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в клуб из Азербайджана.

«Думаю, что в Азербайджан Дзюба не поедет — договорился и останется в России. Удивительно ли, что до сих пор не договорился с российским клубом? После нахождения в «Зените» тяжело окунуться в другую денежную реальность, но это придётся сделать. Рано или поздно договорится.



Не думаю, что он грезит желанием попасть в Азербайджан. Я уверен, что там не дадут столько денег. Не думаю, что это уровень по всем параметрам: как спортивным, так и финансовым», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.