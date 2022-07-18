Сборная Франции в матче с Исландией вышла вперёд на первой минуте игры

Сегодня, 18 июля, проходит матч третьего тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 между сборными Франции и Исландии. Встреча проходит на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме (Англия). Матч начался в 22:00 мск. Игру можно посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 2».

Сборная Франции вышла вперёд уже на первой минуте. Мяч с передачи Клары Матео забила нападающая Мельвин Малар. Француженки уже обеспечили себе выход в плей-офф с первого места.

Главный арбитр встречи — Яна Адамкова, представляющая Чехию. Ей помогают соотечественница Луци Ратаёва и Мария Сукеникова из Словакии.

В это же время проходит ещё один матч группы D, в котором встречаются национальные команды Италии и Бельгии. На данный момент счёт там не открыт — 0:0.