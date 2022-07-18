Сборная Франции в матче с Исландией вышла вперёд на первой минуте игры
Поделиться
Сегодня, 18 июля, проходит матч третьего тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 между сборными Франции и Исландии. Встреча проходит на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме (Англия). Матч начался в 22:00 мск. Игру можно посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 2».
Сборная Франции вышла вперёд уже на первой минуте. Мяч с передачи Клары Матео забила нападающая Мельвин Малар. Француженки уже обеспечили себе выход в плей-офф с первого места.
Главный арбитр встречи — Яна Адамкова, представляющая Чехию. Ей помогают соотечественница Луци Ратаёва и Мария Сукеникова из Словакии.
В это же время проходит ещё один матч группы D, в котором встречаются национальные команды Италии и Бельгии. На данный момент счёт там не открыт — 0:0.
Новость по темеИталия — Бельгия: составы команд на матч женского Евро-2022
Комментарии
- 18 июля 2022
-
23:14
-
23:10
-
23:07
-
23:00
-
22:48
-
22:40
-
22:33
-
22:33
-
22:21
-
22:16
-
22:12
-
22:11
-
22:05
-
21:57
-
21:52
-
21:49
-
21:41
-
21:40
-
21:29
-
21:21
-
21:11
-
21:05
-
21:03
-
20:57
-
20:55
-
20:50
-
20:45
-
20:40
-
20:35
-
20:32
-
20:16
-
20:15
-
19:58
-
19:57
-
19:35
Партнерский контент