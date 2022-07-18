Романо: Зинченко переходит в «Арсенал» за € 30 млн

Защитник сборной Украины Александр Зинченко переходит из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал» за € 30 млн, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Контракт будет заключён до лета 2026 года.

Условия личного контракта с Зинченко уже обговорены, соглашение вступит в силу в пятницу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего защитника в € 25 млн.

Напомним, Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» из «Уфы» летом 2016 года. Сезон-2016/2017 он провёл в голландском «ПСВ Эйндховен», затем выступал за горожан.

Всего за «Сити» у Зинченко 127 матчей, в которых он забил два мяча и отдал 12 голевых передач. С клубом из Манчестера футболист четырежды выигрывал АПЛ и стал финалистом Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021.