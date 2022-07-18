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В «Сампдории» опровергли интерес к полузащитнику «Рубина» Оливеру Абильгору

В «Сампдории» опровергли интерес к полузащитнику «Рубина» Оливеру Абильгору
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Спортивный директор «Сампдории» Даниэле Фаджиано отреагировал на информацию, согласно которой клуб проявляет интерес к полузащитнику «Рубина» Оливеру Абильгору.

«Сампдория» заинтересована в Абильгоре? Это не так. Сейчас мы в нём не заинтересованы», — сказал Фаджиано в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что в услугах Абильгора заинтересованы такие команды, как «Ноттингем Форест» (Англия), «Вердер» (Германия) и «Сампдория» (Италия).

Ранее ФИФА продлила срок действия разрешения на приостановление контрактов легионеров с российскими командами. Абильгор может воспользоваться этим решением и приостановить соглашение с «Рубином». Хавбек играет за казанский клуб с 2020 года.

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