Широков назвал причину, по которой «Зенит» не смог победить «Химки» в первом туре РПЛ
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Бывший футболист национальной команды России Роман Широков поделился мнением о результате матча первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Химки» — «Зенит» (1:1).
«Должны были «Спартак» и «Зенит» брать по три очка в своих матчах? Насчёт «Спартака» это было не так очевидно: «Ахмат» хорошая команда, играла дома, тем более первый тур. Что касается «Зенита», то у них ещё весной наметились проблемы с выездными матчами, когда они делили соперников на важных и неважных. Здесь произошло то же самое, за что и были наказаны. От этого надо избавляться», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит».
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