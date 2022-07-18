Агент Савио: футболистом действительно интересуются в России
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Андерсон Нассрала, агент бразильского защитника португальского клуба «Риу Аве» Савио прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны московского ЦСКА.
«Да, футболистом интересуются клубы из России, но раскрывать подробности я не имею права.
«Ближайшие полгода Савио проведёт в бразильском «Гоясе» на правах аренды, поэтому сможет перейти в российский клуб не раньше зимы», — сказал агент в интервью Metaratings.
Напомним, ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Действующий чемпион страны — санкт-петербургский «Зенит».
В первом туре Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА дома обыграл екатеринбургский «Урал» со счётом 2:0. Голы на счету Ивана Облякова и Хорхе Карраскаля.
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