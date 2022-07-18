Сборная Бельгии вышла вперёд в матче с Италией на женском Евро

Сегодня, 18 июля, проходит матч третьего тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 между сборными Италии и Бельгии. Встреча проходит на стадионе «Академи» в Манчестере (Англия). Матч начался в 22:00 мск. Игру можно посмотреть на телеканале «Матч».

На 50-й минуте бельгиек вывела вперёд нападающая Тине Де Кеньи.

В первых двух матчах группового этапа обе команды набрали по два очка, как и сборная Исландии, в эти минуты играющая свой матч с француженками.



Встречу обслуживает Ивана Мартинчич из Хорватии. Ей помогают соотечетсвенницы Саня Роджак-Каршич и Сташа Шпур.



Команду Италии возглавляет Мелина Бертолини, Бельгии — Ив Сернелс.

Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.