Сборная Бельгии вышла вперёд в матче с Италией на женском Евро

Сегодня, 18 июля, проходит матч третьего тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 между сборными Италии и Бельгии. Встреча проходит на стадионе «Академи» в Манчестере (Англия). Матч начался в 22:00 мск. Игру можно посмотреть на телеканале «Матч».
На 50-й минуте бельгиек вывела вперёд нападающая Тине Де Кеньи.
В первых двух матчах группового этапа обе команды набрали по два очка, как и сборная Исландии, в эти минуты играющая свой матч с француженками.
Встречу обслуживает Ивана Мартинчич из Хорватии. Ей помогают соотечетсвенницы Саня Роджак-Каршич и Сташа Шпур.
Команду Италии возглавляет Мелина Бертолини, Бельгии — Ив Сернелс.
Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
- 18 июля 2022
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