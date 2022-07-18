Совершившая каминг-аут футболистка Карпова поддержала Касаткину и Забияко

Российская нападающая «Эспаньола» Надежда Карпова поддержала теннисистку Дарью Касаткину, которая ранее совершила каминг-аут.



После признания в нетрадиционной сексуальной ориентации Касаткина выложила на своей странице в социальных сетях фото с фигуристкой Натальей Забияко, сменившей спортивное гражданство. В комментариях под фотографией Карпова написала: «Вы прекрасны! Горжусь».



Напомним, в начале июня сама Карпова совершила каминг-аут как лесбиянка и стала первой российской футболисткой, открыто заявившей о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.



Карпова играет в испанском чемпионате с 2017 года. Тогда российская футболистка пополнила состав «Валенсии», а в 2020 году перешла в «Эспаньол».

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