Совершившая каминг-аут футболистка Карпова поддержала Касаткину и Забияко
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Российская нападающая «Эспаньола» Надежда Карпова поддержала теннисистку Дарью Касаткину, которая ранее совершила каминг-аут.
После признания в нетрадиционной сексуальной ориентации Касаткина выложила на своей странице в социальных сетях фото с фигуристкой Натальей Забияко, сменившей спортивное гражданство. В комментариях под фотографией Карпова написала: «Вы прекрасны! Горжусь».
Напомним, в начале июня сама Карпова совершила каминг-аут как лесбиянка и стала первой российской футболисткой, открыто заявившей о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
Карпова играет в испанском чемпионате с 2017 года. Тогда российская футболистка пополнила состав «Валенсии», а в 2020 году перешла в «Эспаньол».
Новость по темеКасаткина выложила фото с фигуристкой Забияко
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