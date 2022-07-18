Агент Абрамов: после Аршавина футболиста такого масштаба, как Дзюба, у Питера не было

Футбольный агент Владимир Абрамов прокомментировал возможный переход 33-летнего нападающего Артёма Дзюбы в один из клубов чемпионата Азербайджана.
«Всё реально, потому что в нашем мире деньги превыше всего, они диктуют условия. В определённой мере переезд Дзюбы в Азербайджан – плевок в Санкт-Петербург. Лучший футболист страны последних четырёх лет, который принёс славу Петербургу. У «Зенита» не нашлось двух миллионов, даже чтоб он на скамейке сидел?
Конечно, азербайджанские клубы потянут зарплату Дзюбы. Азербайджан — богатая страна. У них есть хорошие деньги, они понимают, что Дзюба – это касса, реклама. Но это не понимает Медведев. После Аршавина такого масштаба футболиста у Питера не было. Никто в составе «Зенита» сейчас не демонстрирует такого величия.
Есть ощущение, что Артём сейчас падок на деньги. Торгуется. Дали бы турки 2,5 миллиона, он бы поехал в Турцию», — сказал Абрамов в интервью «Спорт день за днём».
Напомним, по завершении сезона-2021/2022 контракт Дзюбы с санкт-петербургским «Зенитом» истёк. Сейчас нападающий находится в статусе свободного агента.
За сине-бело-голубых он провёл 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 голевых передач.
Также нападающий выступал за «Спартак», «Ростов», томскую «Томь», тульский «Арсенал».
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