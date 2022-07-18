Андрей Панюков рассказал, почему не заключил контракт с «Факелом»

Нападающий Андрей Панюков высказался о своём будущем, а также сообщил, почему не заключил контракт с воронежским «Факелом».



«Пока не определился с новым клубом. Есть предложения, в том числе из РПЛ. Я выбираю. В ближайшее время хочу определиться.



С «Факелом» не сошлись по условиям. Я только разорвал контракт с «Уралом». Как он может предложить? Это же будет глупо. Не буду рассматривать предложение «Урала», если поступит такое. Зачем? В Казахстан тоже нет желания возвращаться», — приводит слова Панюкова «РБ Спорт».



Напомним, «Урал» объявил о расторжении контракта с Панюковым в июне текущего года. Часть прошлого сезона форвард провёл на правах аренды в клубе «Кызыл-Жар СК» из Казахстана. Всего за «Урал» Панюков сыграл в 78 матчах и забил 17 голов.

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