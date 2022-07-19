Определились все четвертьфинальные пары чемпионата Европы по футболу среди женщин — 2022

18 июля прошли заключительные матчи группового этапа женского чемпионата Европы — 2022. Таким образом, определились все четвертьфинальные пары турнира.



Пары 1/4 финала чемпионата Европы — 2022 среди женских сборных:

Англия — Испания

Швеция — Бельгия

Германия — Австрия

Франция — Нидерланды

Сборные Англии и Испании проведут матч на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув 20 июля. На следующий день состоится игра женских команд Германии и Австрии, которые встретятся на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде. 22 июля пройдёт матч сборных Швеции и Бельгии на арене «Ли Спортс Вилладж» в городе Ли. 23 июля сборная Франции сыграет с действующими чемпионками Европы из Нидерландов на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме.



Напомним, женский чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч будет сыгран на лондонском стадионе «Уэмбли».