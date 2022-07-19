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Бельгийки обыграли итальянок и сенсационно вышли в четвертьфинал женского Евро

Бельгийки обыграли итальянок и сенсационно вышли в четвертьфинал женского Евро
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Сегодня, 18 июля, состоялся матч третьего тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 между сборными Италии и Бельгии. Встреча прошла на стадионе «Академи» в Манчестере (Англия).

Сборная Бельгии одержала победу со счётом 1:0. На 50-й минуте команду вывела вперёд нападающая Тине Де Кеньи.

На встрече работала арбитр Ивана Мартинчич из Хорватии. Ей помогали соотечественницы Саня Роджак-Каршич и Сташа Шпур.

В это же время проходил ещё один матч группы D, в котором встречались национальные команды Исландии и Франции. Игра завершилась со счётом 1:1. Таким образом, в плей-офф вышли сборные Франции (семь очков) и Бельгии (четыре очка). У Исландии — два очка, у Италии — одно очко, они заняли третье и четвёртое место в группе соответственно.

Француженки встретятся в четвертьфинале с голландками, бельгийки — со шведками.

Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

ЧЕ-2022 (ж). Группа D. 3-й тур
18 июля 2022, понедельник. 22:00 МСК
Италия (ж)
Окончен
0 : 1
Бельгия (ж)
0:1 Де Кеньи – 49'
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