«Наполи» объявил о заключении контракта с защитником сборной Норвегии

Защитник «Брайтон энд Хоув Альбион» и сборной Норвегии Лео Эстигор перешёл в «Наполи», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
22-летний норвежский футболист заключил полноценное соглашение с «Наполи». Детали трансфера не разглашаются.
Напомним, Эстигор выступал за «Брайтон» с 2018 года. Часть прошлого сезона норвежский защитник провёл в «Дженоа». В 15 матчах итальянской Серии А Эстигор не отметился результативными действиями. В марте 2022 года Эстигор дебютировал в составе основной сборной Норвегии.
«Наполи» по итогам прошлого сезона занял третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Чемпионом страны стал «Милан». Новый розыгрыш итальянской Серии А начнётся 13 августа. В матче первого тура чемпионата Италии сезона-2022/2023 «Наполи» сыграет с «Вероной».
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