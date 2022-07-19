Источник: ЦСКА арендует бразильского защитника «Интернасьонала» Мойзеса

27-летний бразильский защитник «Интернасьонала» Мойзес продолжит карьеру в ЦСКА, сообщается в «твиттере» журналиста Кристиана Сильвы.

По данным источника ЦСКА арендует игрока до конца 2023 года. «Интернасьонал» получит от ЦСКА € 2 млн.

Также сообщается, что «Коринтианс», за который бразилец выступал ранее, не сможет претендовать на 40% от суммы сделки, поскольку речь идёт не о продаже игрока, а об аренде.

Мойзес стал игроком «Интернасьонала» зимой 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне Мойзес принял участие в 18 матчах за «Интернасьонал» во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола и две результативные передачи.

Напомним, в первом туре чемпионата России ЦСКА обыграл «Урал» со счётом 2:0.