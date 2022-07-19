«Шахтёр» передал документы о судебном иске к ФИФА в Спортивный арбитражный суд

Донецкий «Шахтёр» подал документы на иск к ФИФА генеральному директору Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтье Рибу, сообщает The Athletic.

Претензия «Шахтёра» из-за нового правила ФИФА, согласно которому легионеры имеют право приостанавливать свои контрактные соглашения с украинскими клубами. «Шахтёр» требует, чтобы ФИФА компенсировала клубу € 50 млн.

В «Шахтёре» находились 14 легионеров, и клуб хотел продать их, чтобы компенсировать убытки, однако, новое правило ФИФА позволило клубам не платить за футболиста, поскольку он может расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

Ранее сообщалось, что ФИФА разрешила иностранным футболистам приостановить контракты с клубами из России и Украины до 2023 года.