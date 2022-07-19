Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Шахтёр» передал документы о судебном иске к ФИФА в Спортивный арбитражный суд

«Шахтёр» передал документы о судебном иске к ФИФА в Спортивный арбитражный суд
Комментарии

Донецкий «Шахтёр» подал документы на иск к ФИФА генеральному директору Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтье Рибу, сообщает The Athletic.

Претензия «Шахтёра» из-за нового правила ФИФА, согласно которому легионеры имеют право приостанавливать свои контрактные соглашения с украинскими клубами. «Шахтёр» требует, чтобы ФИФА компенсировала клубу € 50 млн.

В «Шахтёре» находились 14 легионеров, и клуб хотел продать их, чтобы компенсировать убытки, однако, новое правило ФИФА позволило клубам не платить за футболиста, поскольку он может расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

Ранее сообщалось, что ФИФА разрешила иностранным футболистам приостановить контракты с клубами из России и Украины до 2023 года.

«ФИФА не нужно лицемерить». Юрист разобрал решение по легионерам РПЛ «ФИФА не нужно лицемерить». Юрист разобрал решение по легионерам РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022