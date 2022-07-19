Польский нападающий Роберт Левандовски прошёл медобследование в «Барселоне», сообщается в официальном твиттере клуба.

Ранее сообщалось, что Левандовски прибыл во Флориду, где начался сбор «Барселоны».

Напомним, «Барселона» и «Бавария» объявили о договорённости по переходу Левандовского. На данный момент официально условия сделки не разглашаются, однако в СМИ сообщалось, что «Бавария» получит за переход форварда € 50 млн. Сам Левандовски подпишет контракт с «Барселоной» до 2025 года получит зарплату в € 30 млн до вычета налогов.

Польский нападающий выступал за «Баварию» с 2014 года. За это время он принял участие в 375 матчах, в которых записал в свой актив 344 мяча и отдал 72 результативные передачи.