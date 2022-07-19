Эрик тен Хаг: если у игроков нет дисциплины в раздевалке, её не будет и на поле

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал об особенностях работы с игроками команды.
«Если вы хотите добиться результатов, вам нужна команда. Это организованность, взаимопонимание, а также дисциплина. Если у игроков нет дисциплины в раздевалке, её не будет и на поле. Я достаточно суров в таких вопросах. Но я думаю, что сами игроки также должны быть строги друг к другу, потому что, если они хотят добиться успеха, то должны держаться вместе. Иногда им нужно объяснять, как следует себя вести.
Я говорю каждому игроку, чего от него ожидаю. У меня высокие стандарты, потому что если ты играешь за «Манчестер Юнайтед», значит, должен каждый день полностью выкладываться на поле», — приводит слова тен Хага Dailly Mail.
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