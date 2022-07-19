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Бускетс высказался о переходе Левандовского в «Барселону»

Бускетс высказался о переходе Левандовского в «Барселону»
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал переход в клуб польского нападающего Роберта Левандовского.

«На уровне прессы это может быть подписанием сезона. Но это ничего не значит на уровне соревнований. Сезон покажет. Сегодня утром я впервые смог поговорить с ним. Он приходит с большим энтузиазмом. Мы постараемся ему помочь. Прибыло много игроков. Мы очень рады, что приезжают игроки мирового класса. Они улучшают состав, который у нас был, который уже приложил усилия в прошлом году. Футбол — это голы, и мы надеемся, что все пойдёт наилучшим образом мы все хотим соревноваться и выигрывать титулы», — приводит слова Бускетса Marca.

Ранее сообщалось, что Левандовски прибыл во Флориду, где начался сбор «Барселоны».

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