Ярмоленко оценил свои перспективы в сборной Украины после перехода в клуб ОАЭ

Нападающий Андрей Ярмоленко ответил на вопрос о своих перспективах в сборной Украины после перехода в «Аль-Айн»

«Да, я понимал, что могут быть вопросы с национальной сборной. я позвонил главному тренеру и спросил, будут ли у меня проблемы в сборной Украины. Если бы главный тренер мне сказал, что не будет вызывать меня, я бы, конечно, изменил решение. Национальная сборная для меня приоритет номер один. Тем более сейчас. Главный тренер сказал, что всё будет хорошо. Я тоже подумал, что с этим не должно быть проблем», — сказал Ярмоленко на YouTube-канале Вацко Live.

По окончании сезона-2021/2022 у Ярмоленко истёк срок контракта с «Вест Хэмом» и он стал свободным агентом. В июле он подписал контракт с Аль-Айном, который возглавляет украинец Сергей Ребров.