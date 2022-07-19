Бернардески – о переходе в «Торонто»: хочу войти в историю этого клуба

Недавно ставший игроком «Торонто» итальянский полузащитник Федерико Бернардески прокомментировал переход в клуб.

«МЛС — отличный чемпионат для меня. Команда действительно очень хорошая, много игроков высокого уровня как в клубе, так и в лиге.Я решил перейти в МЛС, хотя у меня были возможности остаться в Италии со многими командами, но там с моей точки зрения, я перестал развиваться, выиграл всё, что можно было, включая чемпионат Европы со сборной. Период, состоящий из больших побед, но также и из больших разочарований, закончился.

Я сделал этот выбор, потому что думаю, что МЛС — очень конкурентоспособная лига с большими планами на будущее. Я хочу побеждать и хорошо играть в футбол здесь. МЛС также может показать меня на международном уровне, и это меня очень интересует. И я хочу войти в историю этого клуба», — приводит слова Бернардески Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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