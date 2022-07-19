Президент «Барселоны» – о переходе Левандовского: Роберт — пулемётчик, он гарантирует голы
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал переход в клуб нападающего Роберта Левандовского.
«Барсе», как и любой великой команде, нужен нападающий, который забивает. Роберт — пулемётчик. Он несколько раз был награжден «Золотой бутсой». Он гарантирует голы, а каждой великой команде нужен нападающий, который гарантирует голы. С ним, Ансу Фати и Аубамеянгом у нас есть гарантия голов. Сезоны становятся длиннее, труднее матчей всё больше, а его жена – диетолог. Когда у тебя есть женщина, которая заботится о тебе… Мы соперничали с такими командами, как «ПСЖ» и «Челси», чтобы подписать Роберта, и он хотел приехать сюда. Ему пришлось перенести серьёзное давление», — приводит слова Лапорты Marca.
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