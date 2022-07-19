Донецкий «Шахтёр» на турнире в Мариуполе сыграл в футбол с российскими волонтёрами
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В субботу, 16 июля, в мариупольском спортивном комплексе «Ильичёвец» состоялся футбольный турнир между футбольными командами Республики и российскими волонтёрами, сообщает сайт Министерства молодёжи, спорта и туризма ДНР.
«В дружеском турнире приняли участие макеевский «Бажановец», донецкий «Шахтёр» и две команды волонтёров из «Молодой Гвардии» и «Волонтёрской роты», помогающих в налаживании мирной жизни в Мариуполе.
Состязание, инициатором которого выступил «Шахтёр», было поддержано Футбольным союзом ДНР и Министерством молодёжи, спорта и туризма Республики. А проходил турнир в честь Дня металлурга, одного из самых главных праздников для мариупольцев», — сообщает источник.
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