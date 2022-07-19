«ПСЖ» хочет подписать Лукаса Эрнандеса из «Баварии»

«Пари Сен-Жермен» хочет подписать французского защитника Лукаса Эрнандеса из мюнхенской «Баварии», сообщает журналист Адриен Гренье в социальной сети.
По информации Гренье, официального предложения по чемпиону мира пока от французского клуба не следовало. Но парижане следят за ситуацией с игроком и настроены включиться в борьбу за футболиста.
Лукас Эрнандес перешёл в «Баварию» из испанского клуба — мадридский «Атлетико» — в 2019 году. В составе мюнхенцев француз выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Кроме того, Эрнандес — чемпион мира в составе сборной Франции.
Действующий контракт Эрнандеса рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermrakt оценивает стоимость игрока в € 50 млн. В прошлом сезоне Эрнандес сыграл в 34 матчах во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.
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