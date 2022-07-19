Президент «Гуарани» подтвердил переход Роберто Фернандеса в «Динамо» и сообщил подробности

Эмилио Дахер, являющийся президентом парагвайского клуба «Гуарани», подтвердил трансфер центрального защитника Роберто Фернандеса в московское «Динамо», а также рассказал о деталях перехода.
«Роберто Фернандес едет в Россию, в московское «Динамо», всё готово. Он едет на этой неделе. Они покупают 80% прав на игрока», — приводит слова Дахера D10.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Фернандес близок к переходу в «Динамо».
22-летний Роберто Фернандес дебютировал в парагвайском чемпионате в 2019 году в матче со столичным «Ривер Плейт». За всё это время он провёл 70 игр за клуб, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Роберто вызывался в сборные Парагвая до 17, 20 и 23 лет. На международном уровне он провёл 17 матчей.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 1,3 млн.
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